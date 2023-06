Emergono nuovi retroscena sulla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo poco più di sette mesi, infatti, la storia d’amore tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda, anche se quando si parla dei Donnalisi è sempre meglio andarci cauti.

Lo scorso sabato, durante una diretta su Instagram, Antonella ha accusato il fidanzato (o ex fidanzato) di trattarla male e di sentirsi sfruttata. Poche ore dopo, anche Edoardo, attraverso una storia, ha messo un punto definitivo alla relazione.

Ovviamente, la rottura tra i due ex vipponi ha scatenato una serie di reazioni, a partire da quelle di due ex della Fiordelisi, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. Edoardo Tavassi, invece, acerrimo “nemico” dell’ex schermitrice, incalzato da Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più, ha espresso il suo parere in maniera piuttosto diplomatica, evitando di entrare nei dettagli della vicenda. E proprio una recente segnalazione sembra coinvolgere in qualche modo l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

La "ripicca" di Edoardo Donnamaria

Come svelato da Deianira Marzano su Twitter, Edoardo Donnamaria, come forma di ripicca nei confronti di Antonella Fiordelisi, avrebbe detto a quest’ultima che si sarebbe messa in contatto proprio con Tavassi e Micol Incorvaia: “Lui che per dispetto dice che chiama Tavassi e Micol. Ma che siamo alle elementari?”. Segnalazione che giunge dopo che l’esperta di gossip, amica dell’influencer campana, ha avuto modo di sentirla telefonicamente.

Com’è noto, Antonella e gli Incorvassi non sono mai andati d’accordo, anzi, durante i mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà si verificavano spesso scontri e discussioni. Proprio per tale ragione, Donnamaria, una volta terminato il reality, ha di fatto tagliato i ponti con Tavassi e Micol, ma ora che la storia con la Fiordelisi sembra essere giunta al capolinea, potrebbero aprirsi nuovi scenari.