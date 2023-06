Dopo poco più di sette mesi, sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, due dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Nelle scorse settimane, l’influencer campana e lo speaker radiofonico avevano già dovuto affrontare una piccola crisi, che poi erano riusciti a superare. Tuttavia nella giornata di ieri, Antonella aveva spiegato di non sopportare più alcuni atteggiamenti di Edoardo, in particolare la volontà di quest’ultimo di non apparire più sui social insieme a lei. Poche ore dopo, in una diretta su Instagram, l’ex schermitrice, in lacrime, ha svelato ulteriori retroscena sulla fine della relazione. In seguito, anche Donnamaria pare abbia messo un punto definitivo alla storia.

Tra i tantissimi commenti in merito alla rottura tra i Donnalisi, non potevano mancare quelli di due noti ex della Fiordelisi, ovvero Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. “Lenticchio” ha dato ragione ad Edoardo:

Anche Benincasa, parlando con Amedeo Venza, ha detto la sua: