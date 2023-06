Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno superato il recente periodo di crisi. Ad indagare sulla relazione tra i due ex vipponi è stato Alberto Matano, che durante La Vita in Diretta ha posto all’ex velino di Striscia la Notizia qualche domanda in merito al rapporto con la fidanzata. Lo spunto è arrivato dal concerto dei Coldplay allo stadio Maradona, durante il quale si sono registrate un boom di proposte di matrimonio da parte dei fan della band inglese. Matano ha dunque chiesto a Pretelli cosa ne pensasse.

Pierpaolo Pretelli e la proposta di matrimonio a Giulia Salemi

“Pier, che dici dello stadio che diventa una sorta di agenzia matrimoniale?”, ha chiesto il conduttore all’ex gieffino, cercando di invitarlo a esporsi. Pretelli non si è lasciato pregare: “Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi”. “Non so come la prenderà lei, non mi sembra la tipa da Gigione”, gli ha fatto notare Alberto Matano e Pierpaolo ha rettificato: “Magari con Giulia proverò anche io al concerto dei Coldplay”. Parole che sono suonate come una promessa, tanto che il padrone di casa glielo ha fatto notare: “Quindi è una notizia”. A quel punto, però, Pierpaolo ha rettificato: “Fammi sentire prima un altro paio di concerti. Se i tempi non sono maturi? Forse sono pure maturi, ma fatemi prima fare due calcoli economici”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno attraversato un momento piuttosto complicato. I Prelemi hanno vissuto una prima crisi ad inizio anno, resa nota dall’influencer italo-iraniana durante una puntata del Grande Fratello Vip. Crisi poi rientrata nel giro di alcune settimane. Di recente, sembravano essersi nuovamente allontanati, ma le ultime apparizioni sui social e le dichiarazioni di Pretelli a La Vita in Diretta dimostrano che anche questa volta tra i due è tornato il sereno.