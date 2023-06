Gian Maria Sainato è stato senza dubbio uno dei naufraghi più chiacchierati della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’influencer, reduce dall’avventura in Honduras, ha rilasciato una lunga intervista a Biccy.it, nella quale ha parlato proprio della sua esperienza nel celebrity survivor e non solo.

“Purtroppo non sono soddisfatto, essere entrato come ‘ultimo’ dei concorrenti ed essere trattato da ‘ultimo arrivato’ da tutti, dall’inizio alla fine, mi ha solo fatto demoralizzare puntata dopo puntata. Quando vincevo le prove ricompensa per il cibo, era pura felicità. Ho sofferto e pianto per la fame, è proprio brutta. Il momento più brutto invece è stata la lite con Marco Mazzoli dopo tre giorni che ero entrato all’Isola, è stata una lite grossa per via di termini e prese in giro che mi hanno colpito e fatto soffrire”.

Gian Maria ha poi svelato gli ex naufraghi che vorrebbe rincontrare: “Helena e Nathaly le uniche due persone che sto rivedendo dopo l’Isola, il resto dei naufraghi sull’Isola dicevano che una volta fuori non volevano rivedere nessuno perché era un’esperienza che sarebbe dovuta finire lì e che la nostra convivenza era di passaggio. E questo la dice lunga sull’umanità di alcuni naufraghi. Ho un buon rapporto con Fabio, Fiore e Christopher, volevo continuare anche con Corinne ma in studio ho trovato un’altra Corinne, fredda e distaccata, non la Corinne “materna” e affettuosa che avevo conosciuto sull’Isola, mi ha a malapena salutato in studio e ignorato dietro le quinte, che delusione”.

Ed in merito ad una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip: “Mi piacerebbe, molto! Quando sono tornato a casa ho letto i commenti delle persone che dicevano di volermi vedere lì perché sarei un gieffino che farebbe divertire ma anche discutere. Ormai mi definiscono ‘il pettegolo’ dell’Isola, quindi in fatto di dinamiche non mi tirerei indietro, mi piace affrontarle, andare a fondo e smascherare. Gli altri naufraghi invece dicevano che loro odiano fare i reality e che quindi non farebbero mai il Gf Vip. Eppure hanno accettato di fare L’Isola dei Famosi, il reality più duro di tutti. E questo la dice lunga sulla loro obiettività, sincerità e coerenza. Quanto ci scommettiamo che tra i naufraghi di questa edizione qualcuno farà il GF Vip in futuro?!”.