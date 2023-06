Ieri sera, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati protagonisti di una lunga diretta su Twitch. La modella venezuelana, reduce dalla breve esperienza a Supervivientes nelle vesti di “fantasma del passato”, è rientrata in Italia e ha potuto finalmente riabbracciare il fidanzato.

Nel corso della live, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno toccato diversi argomenti, e hanno fatto emozionare i loro spettatori scambiandosi carezza e baci. Alcuni momenti, però, sono stati anche piuttosto piccanti. Uno in particolare: quando l’imprenditore veneto ha rivelato quanti rapporti sessuali hanno, anche se non è chiaro se si riferisse all’arco della giornata o all’intera settimana.

I fan hanno chiesto ai due ex vipponi di raccontare alcuni aneddoti divertenti che li riguardano. Daniele ha risposto che durante la giornata gliene capitano di tutti i colori, ma che alcune circostanze non possono essere rivelate perché si tratta di dettagli estremamente privati. Oriana sembra non comprendere cosa intenda il fidanzato, e lui le sussurra qualcosa all’orecchio.

Alla fine, Dal Moro utilizza una metafora automobilistica per provare a spiegarsi: “Diciamo che Bebè ha un’autonomia di 300 chilometri, ai 400 non ci arriviamo, altrimenti grippiamo il motore. Vero Bebè? La Reina”.