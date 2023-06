Andrea Pinna era finito sotto ai riflettori quando alcuni giorni fa, durante una lunga diretta su Instagram, aveva accusato pubblicamente Tommaso Zorzi di averlo abbandonato.

Nelle ultime ore, l’influencer ha detto la sua su alcuni influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Giulia Salemi, ringraziandola per l’affetto e la vicinanza che l’influencer italo-iraniana gli ha dimostrato nel corso degli anni. Come ha lui stesso raccontato, Pinna convive con un disturbo bipolare che lo ha portato più volte a compiere gesti estremi.

Ecco le sue parole diportate da IsaeChia.it: “Vorrei ringraziare una persona pubblicamente… Provo a non commuovermi. C’è una persona nel mondo dello spettacolo che ho conosciuto nel 2015, e tutt’ora, nel 2023, mi scrive, mi risponde, mi chiede, si preoccupa e mi vuole bene. Tifa per me, che non è scontato, perché in questo mondo io tifo per me. Vorrei ringraziare dal profondo del cuore Giulia Salemi. E’ una delle persone più genuine e buone che io conosca in questo mondo”.