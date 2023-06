Isabella Ricci e Fabio Mantovani, coppia uscita da Uomini e Donne, è convolata a nozze. Ma l’idillio è durato poco, e l’ex dama, intervistata da Fanpage.it, ha parlato per la prima volta dopo la fine del matrimonio.

“Stavano insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato improvvisamente lo scenario. Il grande rispetto che nutro per me stessa mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali.

Isabella Ricci su Fabio Mantovani: "L'ho sopravvalutato"

E’ stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconoscono di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di aver sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che io sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui avevo creduto fortemente, è andato in fumo. Vedere sfumare un disegno di vita in due, su cui contavo e avevo investito molto, è fonte di dispiacere e amarezza, ma voglio essere positiva verso la vita e rivolgere il mio sguardo a quello che sarà domani”.

Isabella ha preferito non parlare della causa della fine del matrimonio: “Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine”.

Nel corso dell’intervista, l’ex dama ha rivelato cosa ne sarà della casa a Dubai che aveva acquistato: “E’ mia e rimane a me. Ho rimaneggiato un po’ l’arredamento, togliendo alcune cose che avevamo comprato insieme. A Dubai sono stata bene, credo di ritornarci tra settembre e ottobre. Penso di risiedere lì, di usarla come rifugio invernale”.

Il possibile ritorno a Uomini e Donne

Mentre, in merito alla possibilità di tornare a Uomini e Donne, Isabella Ricci ha confidato: “Non ne ho la più pallida idea. Con tutte le cose importanti che ho dovuto decidere negli ultimi mesi non ci ho pensato. Uomini e Donne è un’opportunità che, se vogliono, ti danno loro. Poi in base al momento in cui sei, puoi decidere se accettare o meno. In questo momento non ho assolutamente valutato la cosa”.