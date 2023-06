L’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è ancora lontano, ma sul web già si inizia a mormorare dei possibili nuovi tronisti. In particolare, secondo le prime indiscrezioni, emerge il nome di Alessandra Somensi, scelta di Luca Daffrè, con il quale, però, la storia è finita anzitempo. In una recente intervista, l’ex corteggiatrice ha ammesso che non direbbe di no ad un’eventuale chiamata da parte di Maria De Filippi.

Nel frattempo, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare il nome di un’altra vecchia conoscenza del dating show di Canale 5. Stiamo parlando di Carola Carpanelli, l’ex corteggiatrice che è diventata poi la scelta finale di Federico Nicotera. Si tratta, più che altro, di una suggestione nata da quello che sta accadendo con l’ex tronista. La coppia, infatti, sta attraversando un periodo di fortissima crisi, e l’ultima storia di Federico (“Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre! Con pregi e difetti che avete visto. Questo è…”), lascia ipotizzare che tra i due la relazione sia giunta definitivamente al capolinea. Ecco perché, in vista della nuova stagione di Uomini e Donne, i fan fanno il tifo affinché la bionda studentessa varesina possa sedere sul trono. E’ bene specificare che, al momento, si tratta esclusivamente di una fantasia, anche perché al momento né Carola né Federico hanno ancora ufficializzato la rottura.