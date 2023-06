Un’amatissima ex vippona si dice pronta a diventare mamma. Stiamo parlando di Francesca Cipriani che, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha sposato Alessandro Rossi.

Al settimanale Mio, l’ex gieffina ha rivelato che presto diventerà madre. Lei e il marito, infatti, sono “in attesa della cicogna”: “Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress. Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli”.

Lo scorso dicembre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la Cipriani aveva annunciato che non si sottoporrà più ad interventi di chirurgia estetica: “Altri interventi? No in realtà basta così mi fermo qui con la chirurgia estetica. In passato ho voluto correggere alcune cose e poi non ero contenta e ricorrevo anche per questo alla chirurgia. Ma adesso mi sento tanto cambiata. E lo dico qui, la prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per dare alla luce mio figlio o mia figlia. Ora mi sento tanto amata e questo mi basta. Se c’è un bambino in arrivo? Sì sento che arriverà, adesso è sulle stelle che ci guarda e presto scenderà da noi. Sono molto fiduciosa e arriverà e ci renderà felicissimi. Io poi mi vedo già mamma”.