Tommaso Zorzi ha un nuovo amore? Il settimanale Chi, in edicola oggi, ha paparazzato il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip in compagnia di Andrea Incontri durante una breve vacanza in Puglia.

Ma chi è la nuova presunta fiamma dell’ex vippone? Ha 52 anni, ed è stilista e direttore creativo di Benetton. I due sono stati “beccati” insieme durante alcuni giorni di vacanza trascorsi in Puglia. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la liaison tra Tommaso e Andrea andrebbe avanti da circa un mese. Zorzi ha chiuso la sua precedente relazione con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici e attualmente nel cast di Viva Rai2: “Ci lasciamo volendoci bene”, le parole del conduttore.

Dopo essere rientrati a Milano, Tommaso e Andrea sono stati avvistati anche in un ristorante che hanno raggiunto in Vespa. Al termine della cena, i due sono rientrati insieme come mostrato dalle immagini pubblicate da Chi. E’ nato dunque un nuovo amore?