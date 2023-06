Prima di Edoardo Donnamaria e Gianluca Benincasa (che ha denunciato), nella vita di Antonella Fiordelisi c’era Francesco Chiofalo. L’influencer campana e “Lenticchio” sono stati insieme quasi tre anni prima che lei lo lasciasse.

“Siamo stati insieme qualche anno, lei era tanto giovane, ma comunque simile a come la vedete adesso al GF Vip. Devo dire anche simile a come è ora con Edoardo, una persona molto pesante. Quando abbiamo chiuso sono stato male, però poi è stata come una boccata d’aria perché è pesante. Con Antonella è stato un amore, non grande però. Un’estate abbiamo avuto una grande discussione per un messaggio che le aveva mandato il padre. Anto mi odia e non fa mai il mio nome pubblicamente. Però io esteticamente le piaccio molto”, aveva dichiarato il fidanzato di Drusilla Gucci a Casa Pipol.

La scorsa settima, però, Antonella aveva di fatto smentito Francesco, perché in un’intervista al settimanale Di Più aveva rivelato di volergli bene. “Se nel mio cuore ho dei dolori del passato? Come potrei negarlo. In amore devo dire che non sono stata fortunata prima di Edoardo. Con Francesco Chiofalo ho vissuto una storia molto importante. Poi però ho scoperto che mi tradiva e questo mi ha ferita e mi ha fatta stare molto male. Poi però l’ho perdonato, questo è vero. Ma qualcosa ormai si era incrinato e alla fine l’ho lasciato perché non riuscivo più a fidarmi. Lui però è un bravo ragazzo e ammetto che gli vorrò sempre bene”.