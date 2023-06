Luca Salatino, reduce dall’esperienza nella settima edizione del Grande Fratello Vip, ha da poco chiuso la sua storia d’amore con Soraia Allam Ceruti, nata durante il percorso dell’ex tronista romano a Uomini e Donne. Ma, nelle ultime ore, una segnalazione ha scatenato i fan sui social. Scopriamo di cosa si tratta.

Come riportano i colleghi di Novella 2000, Fabrizio Corona, attraverso il suo canale Telegram, ha svelato che Luca Salatino avrebbe già voltato pagina dopo la rottura con Soraia Allam Ceruti. “L'ex vippone secondo il rumor sarebbe stato pizzicato a scambiarsi teneri baci con una ragazza ai Fori Imperiali di Roma. Ragazza di cui però al momento non conosciamo l'identità”, ha raccontato l’ex re dei paparazzi.

Per il momento, da parte di Salatino, nessuna conferma né tantomeno una smentita. Non ci resta che attendere per scoprire se l’ex vippone ha definitivamente archiviato la sua precedente relazione per intraprenderne una nuova.