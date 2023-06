Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una risposta, riguardante il suo fisico, che una sua follower le ha dato in merito ad una sua foto. “Hai problemi di invidia nel senso fisico? Ti trovo bruttina…”, ha scritto la fan dell’influencer triestina. “Mi dispiace che tra noi donne ci siano ancora questi giudizi, perché unite, riconoscendo ognuna l’unicità dell’altra e in noi stesse in primis, saremmo una forza della natura”, ha replicato l’ex vippona.

Sulla questione è intervenuto anche Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita, che ha preso le sue difese: “Partiamo dal fatto che Niki è una bellezza rara, pura, che non ha bisogno di tanti trucchi e parrucchi. Una delle poche ragazze (tra le tante che ho conosciuto) che qualsiasi cosa si metta sta bene. Poi non è tanto la critica in sé che dà fastidio, che comunque ci sta perché sulla carta non puoi piacere a tutti e siamo esposti ogni giorno a giudizi, ma è da chi viene fatta la critica che nasce il problema. Si perché se la critica viene fatta da delle donne, allora la cosa può provocare, nei confronti di chi legge, quel senso di fastidio nel non ricevere la solidarietà femminile di cui ogni donna avrebbe bisogno. Lei, che è molto forte, ripete sempre una cosa: 'amatevi incondizionatamente per ciò che siete e avrete fatto un buon 50% per la strada della vostra felicità!' Per tutti gli altri invece dico: mettetevi un paio di occhiali, seriamente”.