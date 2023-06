Lo scorso anno, Flavia Vento era finita sotto la luce dei riflettori per via di alcune chat con una persona che si spacciava addirittura per Tom Cruise. Come ha raccontato la stessa showgirl, per mesi ha creduto di scambiare messaggi via Instagram e Whatsapp con il celebre attore statunitense, fino a quando il truffatore non le ha chiesto dei soldi per un incontro.

Queste le dichiarazioni di Flavia su quanto accaduto: “Le nostre conversazioni sono state sempre carine, diceva che ero una Dea e mi chiamava Sole, riteneva che provenissi da una costellazione. È stato molto romantico. Tom mi ha detto che mi scriveva dal suo profilo personale, diverso appunto da quello ufficiale. Poi ho scoperto che non era quello vero. Ho scoperto che si trattava di una truffa, perché mi sono stati chiesti dei soldi per vederlo dal vivo. La cosa che mi stupisce di più è che io con questa persona ho parlato per mesi, da maggio fino a poche settimane fa. Sono rimasta male, non sono cretina fino a questo punto. Però è come se mi fossi affezionata, in cuor mio spero ancora che sia Tom. Perché dovrei denunciare una persona che per sei mesi mi ha fatto vivere un sogno?”.

Ora, a distanza di più di un anno dall’accaduto, Flavia Vento è riuscita a realizzare il suo sogno: incontrare, seppur a distanza, Tom Cruise. L’attore, infatti, si trova a Roma per l’anteprima mondiale di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1, che uscirà a breve nelle sale cinematografiche. A prendere parte alla premiere è stata la stessa Vento, che è così riuscita finalmente a vedere dal vivo il suo idolo. La stessa Flavia ha pubblicato il video, che ovviamente è diventato virale sui social.