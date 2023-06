Isola, Pamela Camassa sconfitta al televoto. Filippo Bisciglia la prende male...

La diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi è andata in archivio con il trionfo di Marco Mazzoli. Il conduttore de Lo Zoo di 105 si è piazzato davanti a Luca Vetrone e Andra Lo Cicero. Solo quarta Pamela Camassa. Nella giornata di ieri, il suo compagno Filippo Bisciglia, prima della finale, aveva lanciato un appello: “Sai perché dovresti vincere tu? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sua su l’Isola, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente. Hai fatto l’Isola dei ‘fatti’, non delle ‘chiacchiere’, hai vinto quasi tutte le prove fisiche in silenzio contro avversari uomini molto forti. Non ti sei mai lamentata di nulla…”.

L’esito del televoto ha però stupito gran parte dei telespettatori e degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. La puntata si è aperta con la vittoria di Luca su Cristina Scuccia. Dopo aver sconfitto l’ex suora, il modello ha avuto la meglio anche su Alessandra Drusian, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero.

Immediata la reazione di Filippo Bisciglia, indispettito per aver visto la compagna abbandonare il reality ad un passo dal podio. “Sta decidendo tutto lo Zoo, ragazzi. Stanno facendo tutto loro. E niente, bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje. Grandi. E Pamela poi vorrebbe anche che vincesse Marco”. In una Instagram story, il conduttore di Temptation Island ha poi postato l’appello de Lo Zoo di 105 in cui chiedono ai fan di eliminare Pamela.