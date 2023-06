Gf Vip, Carolina Stramare rompe il silenzio su Antonino Spinalbese.

Una foto pubblicata (e poi rimossa) da Antonino Spinalbese mentre era in compagnia di Carolina Stramare ha scatenato il gossip. Già da diverse settimane si mormorava che l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip avesse una liaison con la modella, ma nessuno dei due aveva né confermano né smentito. L’ex di Belen Rodriguez ha deciso di cancellare lo scatto che lo ritraeva con l’ex Miss Italia, per qualcuno un segno di prudenza, per altri un modo per fare hype.

Proprio ieri, Carolina Stramare ha deciso di rompere il silenzio pubblicando su messaggio tra le storie di Instagram: “Io e Antonino siamo solo amici con amici in comune. Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto, e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!”, ha precisato la 24enne, che ha così smentito categoricamente una possibile relazione con Spinalbese.