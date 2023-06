La notizia della crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli ha lasciato di stucco i fan della coppia nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. Dopo i rumor, che circolavano ormai da alcuni giorni, l’ex corteggiatrice e l’ex tronista hanno annunciato sui rispettivi account Instagram di vivere un “momento delicato”.

“E’ un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”, le parole della studentessa varesina. Poco dopo, sono arrivate anche quelle dell’ingegnere romano: “Eccoci qua ragazzi. Come avete potuto leggere dalla storia di Carola, stiamo attraversando un periodo un po’ di crisi. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera. Come dicevo, però, è un momento difficile, particolare, quindi spero capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social, ecco o comunque se mi avete visto un po’ strano. Vi ringrazio per la comprensione, per il fatto che comunque ci state vicini. Vi mando un bacio”.

Nel frattempo, sui social, i fan della coppia stanno provando in tutti i modi a convincere Federico a fare un passo verso Carola: “Ingegnere, alza il c*lo e vai dalla bionda”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Mettete da parte l’orgoglio e fateci vivere la nostra favola”. Anche durante il percorso a Uomini e Donne, i Nicotelli avevano litigato spessissimo per poi fare la pace, ecco perché i fan si augurano che si tratta solo di una crisi passeggera.

Intanto, secondo alcuni fan, Federico Nicotera avrebbe compiuto un primo passo nei confronti di Carola Carpanelli. Filmando il sorgere del sole dalla sua auto, l’ex tronista ha messo come sottofondo il brano Do 4 love della cantautrice svedese Snoh Aalegra e, secondo i fan, si tratterebbe di una dedica fatta alla fidanzata.