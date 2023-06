In questi giorni Oriana Marzoli è stata nuovamente protagonista di Supervivientes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi) nelle vesti di “fantasma del passato”. Giunta alla sua terza partecipazione al reality show, ieri sera la modella di origini venezuelane si è collegata con lo studio durante il programma Conexion Honduras, ed ha parlato della sua storia d’amore con Daniele Dal Moro. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip si augura che la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne duri per sempre.

Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: “Perché io mi considero un’ottima fidanzata, spero che con Daniele duri per sempre. Spero che mi aiuti ad andare sulla strada giusta e che non finisca mai perché sono molto felice e soddisfatta”. Daniele, in diretta sul suo canale Twitch “Il Veneto”, ha commentato le parole della fidanzata: “Sono sempre felice per lei quando la vedo contenta. Lei il suo futuro lo vede in Italia lei sta bene qui, aldilà di me e di noi a lei piace stare qui. Si è inserita bene e vuole stare qui”.

Oriana Marzoli ha poi voluto ringraziare i fan per il sostegno ricevuto durante la permanenza in Honduras: “Recap di questi giorni in Honduras. Comunque ragazzi non sapete quanto sono felice adesso che sto guardando tutto il sostegno sia da parte vostra che di Dani siete meravigliosi! Che belli tutti i video! Sono anche fiera di me stessa hahaha che c’è l’ho fatta! Per me Supervivientes è sempre stata la esperienza più dura è difficile, chi mi segue da anni lo sa… ma ringrazio di cuore a questo programma e tutta la gente che lavora dentro per la opportunità che mi hanno dato, la terza, ma la definitiva per dimostrare che si possono superare le paure, per dimostrarmi a me stessa che sto maturando e per il semplice fatto di pensare sempre a me. Dall’inizio. Grazie di cuore”.