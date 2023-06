Vladimir Luxuria, opinionista della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, in un’intervista concessa a Turchese Baracchi nel corso del programma radiofonico Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, ha detto la sua su alcuni naufraghi.

“Lo Cicero è uno che si dà molto da fare, molto forte, ha vinto un sacco di cosa, ma è troppo pieno di sé. Si vede che ci tiene alla vittoria, troppo ‘capetto, troppo maestro. Di Mazzoli non ho apprezzato il denigrare una persona sui difetti fisici o sulla bellezza sminuendo le carriere. Quella battuta su Helena Prestes (quando l’ha definita la brutta copia di Belen Rodriguez, ndr) non mi è piaciuta, anche perché le donne non lo fanno. Nessuna donna ha insultato un uomo sull’aspetto fisico. Non era un contesto divertente ma un momento in cui lui era arrabbiato. Nathaly Caldonazzo è molto combattiva, non ha strategie, è molto vera. Anche quando è stata sull’Isola è stata molto forte. Si è comportata da vera naufraga”.

Infine, Vladimir Luxuria ha detto la sua sulle accuse mosse da Elenoire Ferruzzi a Daniele Dal Moro, lanciando una frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne: “Quando vivi una discriminazione tendi a pensare che tutti sono così. Lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere”.