Edoardo Donnamaria, uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Nel corso dell’intervista, durante la quale l’ex vippone ha parlato in particolare della sua musica e dei futuri progetti professionali, ha spiegato i motivi per cui lui e Antonella Fiordelisi hanno deciso di prendersi una pausa dai social.

Il perché della pausa dai social

“Non credo ci sia nulla di strano nel litigare in una coppia. Penso che sia abbastanza normale. No, non è che non mettere foto con Antonella. Capirai, io mi diverso sui social, le storie con lei mi diverto a farle, perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe. Però lei ha un rapporto particolare con i social, è il suo lavoro. Io non ho mai frequentato una ragazza che facesse questo di lavoro. Mi rendo conto che ogni tanto, più per lei che per me, sono un po’ invasivi. Non so come dire. Io credo che sia più una decisione per lei. Ovviamente non è né una decisione definitiva, né chissà quanto durerà.

Poi qualche storia esce fuori, viene pubblicata, non c’è nessun problema. Solo una linea editoriale un po’ diversa. State tranquilli che torneremo presto. Pausa dai social. Io non sono un grande amante dei social, mi piace usarli come strumento per rimanere in contatto con le persone che ci seguono e ci vogliono bene. Anche per comunicare qualcosa di utile, non solo quello che riguarda la sfera personale, perché lo trovo un po’ uno sminuire uno strumento forte come un social network. Non deve essere costante”.

Edoardo fa la spola tra Milano e Roma

Edoardo ha raccontato di fare la spola tra Milano e Roma. L’ex gieffino è andato a convivere con Antonella Fiordelisi: “Io vivo a Milano con Antonella da tre mesi. Dopo due giorni che lei è uscita dalla Casa, ho preso la mia macchina, io mio cane, neanche i vestiti, perché mi ricordo che ero senza vestiti, e sono andato da lei. Sto più là, faccio avanti e indietro con Roma”.

L'esperienza al Grande Fratello Vip

Donnamaria è stato particolarmente evasivo in merito alla sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip: “Grazie a un’esperienza come questa hai modo di conoscere tante persone e di valutare tante personalità. Gli equilibri che si celano dopo un’esperienza di questo tipo sono molto delicati e spesso dipendono solo dalle persone che la vivono in prima persona, ma anche da persone estranee che spesso si dovrebbero fare gli affari loro. Purtroppo sai quando ci sono i riflettori puntati sono tante le persone che vogliono prendere un pochettino della luce, anche di riflesso, e quindi si fanno ca**ate”.