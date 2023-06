Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo aver vissuto una breve crisi, sono tornati insieme. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno attraversato un periodo complicato, anche se non sono chiare le ragioni che li hanno portati al litigio.

Probabilmente, alla base del momentaneo gelo tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano, la volontà di quest’ultimo di distaccarsi dai social, al contrario della fidanzata che, invece, ama postare contenuti con maggiore frequenza. Del resto, era stata la stessa Antonella a raccontarlo: “Edoardo non farà più storie con me sui social. Non me lo chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy. Tranquilli, non metterà né like né commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza”.

Dunque, Edoardo avrebbe deciso di mantenere un low profile e di evitare di essere coinvolto nelle “condivisioni” di coppia. Deianira Marzano, rispondendo alle domande dei suoi follower che le chiedevano se i due ex vipponi si fossero lasciati, ha detto: “Non si sono assolutamente lasciati. Ma ad oggi lui non la supporta più sui social (così ha deciso) e non si vuole far vedere. Lei non conosce il motivo! Ieri neanche ha risposto al suo tweet”.

Tuttavia, gli informatissimi supporters della coppia, hanno spiegato all’esperta di gossip che Antonella ha già raccontato i motivi della decisione assunta da Edoardo. Evidentemente, Donnamaria non vuole dare in pasto agli haters la relazione con la fidanzata.