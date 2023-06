Carlo Conti avrebbe intenzione di fare la spesa in casa Grande Fratello Vip per la nuova edizione di Tale e Quale Show. A riferirlo è stato TVBlog, e dalla lista si evince come il conduttore stia provando a “saccheggiare” il cast della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oltre a Jessica, Lulù, Clarissa Selassié e Manila Nazzaro, sono state provinate anche Katia Ricciarelli e Patrizia Pellegrino. Alle sei si aggiungono anche Pamela Prati, Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style e Rosanna Banfi.

Le tre sorelle Selassié sembravano ad un passo dalla partecipazione già la scorsa edizione. Poi, però, non se ne fece nulla. Anche Manila Nazzaro ha provato già qualche anno fa a diventare una delle protagoniste di Tale e Quale Show, ma senza fortuna. Situazione diversa, invece, per Patrizia Pellegrino, che a luglio 2022 aveva raccontato di essere stata scartata per la terza volta: “Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto”.