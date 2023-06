Nella giornata di ieri, Carola Carpanelli ha confermato le voci relativi ad una crisi con Federico Nicotera, che ormai circolavano già da alcuni giorni. I fan più attenti, infatti, avevano notato che nelle ultime settimane la coppia uscita da Uomini e Donne non appariva più insieme sui social, circostanza inedita per loro.

Attraverso una storia su Instagram, l’ex corteggiatrice ha ammesso che i due stanno attraversando un momento difficile: “E’ un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”.

Poche ore dopo, anche l’ex tronista è intervenuto sui social: “Eccoci qua ragazzi. Come avete potuto leggere dalla storia di Carola, stiamo attraversando un periodo un po’ di crisi. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera. Come dicevo, però, è un momento difficile, particolare, quindi spero capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social, ecco o comunque se mi avete visto un po’ strano. Vi ringrazio per la comprensione, per il fatto che comunque ci state vicini. Vi mando un bacio”.