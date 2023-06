Il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne è stato senza dubbio uno dei più seguiti e apprezzati delle ultime edizioni. L’ingegnere romano, dopo quasi sette mesi di permanenza nello studio del dating show di Maria De Filippi, ha scelto di lasciare il programma con Carola Carpanelli, giovane studentessa universitaria originaria di Varese.

La storia d’amore tra i Nicotelli sembra procedere a gonfie vele, con l’ex corteggiatrice che ha deciso di fare il grande passo e trasferirsi a Roma per iniziare una convivenza con il fidanzato. Tuttavia, negli ultimi giorni, i fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare che i due ex volti di Uomini e Donne non appaiono più insieme sui social e non si scambiano i consueti like ai rispettivi post su Instagram, circostanza che ha portato molti ad ipotizzare che possa esserci in atto una crisi. Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito i rumors, dunque non ci resta che attendere per scoprire come stanno realmente le cose.

Nel frattempo, alcuni giorni fa, commentando una foto di Carola che si trovava in un ristorante, un utente ha scritto: “Dalle mie parti si dice che un calciatore di Serie A campione d’Italia ha preso una fissa per te. Vuole conoscerti”. Se così fosse, chi sarebbe il misterioso giocatore del Napoli che avrebbe perso la testa per la studentessa varesina? Il commento non è sfuggito a Federico, che ha commentato in maniera stizzita: “La Serie A è poco. Io faccio un altro campionato!”.