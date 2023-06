La storia tra Cricca e Isobel Kinnear, nata durante l’edizione 2022 di Amici, ha fatto sognare tantissimi fan. Il cantante, dopo aver interrotto la sua relazione con una ragazza di nove Viola, ha dichiarato i suoi sentimenti alla ballerina australiana, e i due anni iniziato una storia all’interno del programma, durata, però, poche settimane.

Isobel, infatti, aveva capito che la storia con Cricca non poteva durare, e aveva dunque deciso di archiviarla per concentrarsi esclusivamente sulla danza e sul Serale. Una decisione che ha fatto molto soffrire il cantante, che aveva poi rivelato di aver chiesto alla ballerina di riprovarci mentre entrambi si trovavano ancora nella scuola, ma di aver ottenuto in rifiuto.

Terminato il programma, nel corso di un’intervista Cricca aveva ribadito di volerci riprovare con Isobel, che si è detta disposta a rivedere il suo ex per capire se potesse scoccare nuovamente la scintilla. Nei giorni scorsi, i due ex allievi si sono rincontrati sul palco del concerto Full Out, e proprio al termine della performance Cricca, rispondendo alle domande dei fan, aveva detto che innamorarsi di Isobel era stato un grande errore.

Tuttavia, ieri pomeriggio i due ex allievi di Amici sono stati avvistati insieme nella metropolitana di Roma, come riportato da Deianira Marzano. Un’altra segnalazione, invece, ha mostrato Cricca e Isobel passeggiare mano nella mano per le vie della Capitale. Una foto che ha fatto rapidamente il giro del web, e che lascia ipotizzare che i due siano tornati insieme.