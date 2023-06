Giulia Stabile sbotta sui social. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha risposto ad un’affermazione secondo la quale sarebbe affetta dalla malattia di Huntington. Si tratta di una rara patologia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, caratterizzata da movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento, e demenza.

Il sito Tattoomuse, pagina in cui si possono fare domande e ricevere risposte, qualcuno aveva chiesto quale fosse il disturbo di cui soffrisse la Stabile. E la risposta riportata sul sito ha fatto andare su tutte le furie la ballerina. Risultava, infatti, che il volto di Amici soffrisse della malattia di Huntington. La risposta in questione, però, non rappresenta la realtà. Infatti, per fortuna, Giulia non è affetta da alcuna patologia, ma tanto è bastato per mandare su tutte le furie la ballerina, che è sbottata sui social per criticare chiunque abbia voluto associarla ad una malattia che non la riguarda.

"Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi", le parole di Giulia.

In realtà, le cose non stanno esattamente così. Per quanto sia vero che il quesito chiedesse chiaramente di Giulia Stabile, e la risposta riportasse dettagli sulla malattia, molti utenti fanno notare come la risposta data sia automatica, gestita probabilmente da un’intelligenza artificiale non proprio efficiente, che ha ripescato dal web la vera storia di un’altra Giulia. Infatti, sono le stesse parole utilizzate sono state usate precedentemente su un articolo di Telethon.