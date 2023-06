Oriana Marzoli è sbarcata in Honduras nelle vesti di “fantasma del passato” di Supervivientes. La modella di origini venezuelane, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha fatto il famigerato tuffo dall’elicottero, ma prima di tuffarsi ha avuto un pensiero per Daniele Dal Moro: “Dedico il mio tuffo a Dani. Abbiamo avuto una crisi, ma voglio che non finisca mai con lui. Sono innamorata di lui, non portarmi sfiga”.

L’ex tronista ha seguito la puntata mentre era in diretta su Twitch, mostrandosi orgoglioso della fidanzata. Una volta raggiunta Playa Uva, Oriana Marzoli è stata accolta dal resto nei naufraghi, e uno di loro, Bosco Blach Martinez-Bordiù le ha immediatamente rivolto un complimento. Ma l’ex vippona ha subito messo le cose in chiaro: “Io sono felicemente innamorata”, facendo chiaramente intendere che non ha occhi che per il suo Daniele Dal Moro.

Ieri sera, durante una diretta su Twitch, alcuni fan hanno segnalato all’imprenditore veneto che la “reina” è molto apprezzata a Supervivientes: “Tutti hanno detto che Oriana è troppo bella e simpatica”. “Ca**o, l’unico che non l’ha visto sono io. Meglio che non guardo niente, va…”, ha replicato l’ex vippone, evidentemente geloso delle attenzioni e degli apprezzamenti che sta ricevendo la fidanzata.

Ma non solo. Mentre guarda alcune clip di Supervivientes, Dal Moro nota che c’è un naufrago in particolare che orbita intorno ad Oriana. Si tratta proprio di quel Bosco che le ha fatto i complimenti non appena è sbarcata su Playa Uva. “Bosco! C’è sempre quel Bosco in mezzo ai cogli*ni, facciamolo fuori!”, le parole di Daniele.