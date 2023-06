Nuovo drama social con protagonista Daniele Dal Moro. Questa volta, però, l’opponent dell’imprenditore veneto non è Oriana Marzoli, attualmente in Honduras come “fantasma del passato” in Supervivientes, bensì un’altra ex inquilina della Casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Dana Saber che, come riportano i colleghi di Biccy.it, ha pubblicato su Twitter una conversazione privata tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne, avvenuta nei giorni in cui quest’ultimo era single per via della rottura con la fidanzata.

Nella conversazione incriminata, l’ex vippone scrive alla modella marocchina: “Basta Oriana! Non ti seguivo perché se no ti lascio immaginare. Ora ti seguo, spero tu stia bene”. La chat, ovviamente, ha fatto immediatamente il giro dei social, e Daniele, tanto per cambiare, ha sbroccato rivelando che Dana Saber vi avrebbe provato più volte con lui beccandosi sempre un due di picche.

Daniele Dal Moro e Dana Saber: nuovo drama sui social

“Io che ascolto le c*gate che dicono Dana e le Orianistas. Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima ai quali non ho mai risposto. Dimenticavo: ti ho sempre dato il due di picche non lo dico, lo dice la storia! P.S.: sappi che le Orianistas sono le uniche che ti fanno fare due views perché altrimenti non te se inc*la nemmeno tu madre pensano che sei una disadattata!”.

A quel punto, Dana fornisce la sua versione dei fatti: avrebbe pubblicato quella chat di proposito con l’obiettivo di non farsi più seguire da Daniele, dato che lei “non è una bambola”. “Facendo questa mossa sapevo che ti avrei allontanato per sempre. L’ho sempre desiderato. Non potete utilizzarmi per i vostri giochi. Ho trent’anni, la scuola dove avete imparato questa minc**te l’ho costruita io a 10 anni”.