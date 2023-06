Oriana Marzoli è sbarcata in Honduras per partecipare a Supervivientes nelle vesti di “fantasma del passato”. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il famigerato salto dall’elicottero, ma prima di tuffarsi ha citato il fidanzato Daniele Dal Moro: “Dedico il tuffo al mio Dani. Abbiamo avuto una crisi, ma voglio che non finisca mai con lui. Sono innamorata di lui, non portarmi sfiga”, le parole dell’ex gieffina, mentre l’imprenditore veneto seguiva la puntata mentre era in diretta su Twitch.

Oriana Marzoli: "Sono felicemente innamorata"

Una volta raggiunto il resto dei naufraghi, Oriana Marzoli ha voluto subito mettere le cose in chiaro. Non intende conoscere nuovi ragazzi e eventuali corteggiatori: “Io sono felicemente innamorata”, ha detto la “reina” ad un concorrente che le ha rivolto dei complimenti in diretta. Daniele Dal Moro ha seguito la puntata di Supervivientes mentre era in diretta su Twitch. L’ex tronista ha commentato tutta la serata e i fatti che accadevano in Honduras, e quando è arrivato il momento della fidanzata ha iniziato a sorridere. L’imprenditore veneto ha scherzato: “Vi rendete conto che ci è riuscita? Sapete quanto gli avrà tritato il ca**o per avere gli occhiali? Provate a immaginare…”.

Daniele ha poi risposto alla domanda di una fan che lo stava seguendo su Twitch. “Quanto sei innamorato?”, gli ha chiesto. “Non c’è una percentuale: o sei innamorato o non lo sei. E io sicuramente provo qualcosa di forte per Oriana. Anche il fatto di non volerlo dire, tante volte è per paura…preferisco dire una cosa in meno più che una cosa in più”.