Sembra essere tornato il sereno tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Il condizionale è d’obbligo, ma stando ad alcuni indizi sui social parrebbe che i due ex gieffini abbiano siglato la pace.

Negli ultimi giorni, dopo i rumor su una possibile crisi, l’influencer campana era uscita allo scoperto confermando il periodo complicato che stava attraversando con il fidanzato: “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Leggo tantissimi vostri messaggi, vi comprendo e cerco di capirvi. Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti come vi ho reso partecipe di quelli belli. Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui”.

Anche Edoardo, nell’annunciare il raggiungimento di un bel traguardo, ha sottolineato che la notizia non poteva arrivare in un momento peggiore: “Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore, non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne sono estremamente felice, mi dedicherò alla musica, mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene”.

Poi ieri sera sembra essere arrivata la schiarita. In occasione dell’onomastico dell’ex schermitrice, Antonella e Edoardo hanno festeggiato cenando in un noto ristorante di Milano, e con loro c’era anche un altro ex vippone, Alberto De Pisis. Poco prima, il papà della Fiordelisi, Stefano, sempre molto attivo sui social, aveva scritto in una Instagram story: “Comunque anche Milano è tutta Donnalisi. Fandom più forte della storia del GF. Uoff uoff ai ratti che ci vogliono male e che stanno schiattando”. Anche Alessandro Rosica, amico di Antonella, ha confermato che tra l’influencer e lo speaker radiofonico è tornato il sereno: “Antonella ha fatto pace con Edoardo”.