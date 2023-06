Oriana Marzoli è pronta per il suo terzo sbarco in Honduras. La modella di origini venezuelane, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, si appresta a tornare in gioco a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, nelle vesti di “fantasma del passato”.

Le precedenti avventure dell’ex gieffina nel reality iberico non sono state “memorabili”, e infatti, a poche ore dal suo sbarco, Oriana si è mostrata in crisi sui social: “Che pesantezza! Non vi voglio mentire… voglio rifare questa esperienza per togliermi qualche sassolino dalle scarpe, ma riconosco che per me sia davvero una prova super difficile e impegnativa”.

Oriana Marzoli ha vissuto settimane complicate per via della rottura con Daniele Dal Moro. I due ex vipponi si sono accusati a vicenda a colpi di post, stories e interventi in room su Twitter, ma adesso tra la coppia sembra essere tornato il sereno. L’imprenditore veneto, per far sentire la sua vicinanza alla fidanzata che si appresta a sbarcare in Honduras, ha condiviso su Instagram un video dei momenti più belli trascorsi insieme nella Casa del Grande Fratello Vip, con la didascalia “Dale Bebè”. Oriana ha ripostato il video scrivendo “Grazie amore, già mi manchi”.