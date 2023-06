Oriana Marzoli è pronta a sbarcare in Honduras nelle vesti di “fantasma del passato”. La modella di origini venezuelane, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha annunciato il suo ritorno a Supervivientes (la versione spagnola de L’Isola dei Famosi), reality a cui ha già partecipato due volte.

“Ciao a tutti! Non posso essere qui con voi stasera, qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare?”, aveva detto l’ex vippona durante il collegamento con il programma della scorsa settimana.

Ma a poche ore dal suo sbarco in Honduras, Oriana, che non ha ricordi non proprio positivi delle sue precedenti esperienze a Supervivientes, è parsa particolarmente agitata sui social. La fidanzata di Daniele Dal Moro (con il quale è tornata dopo una crisi) si riprende davanti ad uno specchio, e l’espressione non è delle più entusiaste: “Che pesantezza! Non vi voglio mentire… voglio rifare questa esperienza per togliermi qualche sassolino dalle scarpe, ma riconosco che per me sia davvero una prova super difficile e impegnativa”.

Oriana Marzoli è stata una naufraga per ben due volte: nel 2014 e nel 2017. La seconda esperienza è durata pochissimo: l’ex gieffina, infatti, è riuscita a rimanere in Honduras solo dodici ore.