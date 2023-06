Ieri, lunedì 12 giugno, si è spento all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del Cavaliere da parte dei personaggi della tv e del mondo dello spettacolo. Sulla questione è intervenuto, in maniera decisamente polemica, Edoardo Donnamaria, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip.

“Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi. Ma pensando ad influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo… Ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”, le parole dello speaker radiofonico.

Il commento di Edoardo, pubblicato in una storia su Instagram, ha scatenato la reazione di Pietro Tartaglione, diventato noto al grande pubblico nel 2017 in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne. All’interno del dating show, l’ex corteggiatore ha conosciuto la tronista Rosa Perrotta, che poi è diventata moglie e madre dei suoi figli.

Pietro si è scagliato contro Donnamaria, invitandolo a farsi un bagno d’umiltà: “Già il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica, già la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze super false. Sei così presuntuoso da chiamare gli altri personaggini, abbiamo il personaggione navigato qui. Ma chi ca**o sei? Ma fatti un bagno d’umiltà. ‘Ringrazio la mia famiglia…’, ma io se fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in c*lo! Ragazzino viziato, fai un bagno d’umiltà che non sei nessuno”.