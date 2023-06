Sono ormai diversi giorni che si rincorrono voci circa una presunta crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e ieri è arrivata la conferma direttamente dall’influencer campana: “Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui. on mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”.

A distanza di poche ore, anche Edoardo ha rotto il silenzio. L’ex vippone ha festeggiato sui social un bel traguardo, e nel farlo ha sottolineato che questa notizia non poteva arrivare in un momento peggiore: “Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore, non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne sono estremamente felice, mi dedicherò alla musica, mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene”.

La relazione è dunque giunta ai titoli di coda? Difficile fare ipotesi in questo momento. D’altronde, determinati tira e molla da parte di Antonella e Edoardo non rappresentano di certo una novità, visto che già durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, la loro storia è stata caratterizzata da discussioni e furibonde litigate. Il giorno prima si mollavano, e quello dopo tornavano insieme. E’ una crisi passeggera o è davvero finita tra i Donnalisi?