Sui social è in corso una vera e propria faida tra i vari fandom che sostengono le coppie nate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando, nello specifico, di Incorvassi, Oriele e Donnalisi, supporters rispettivamente di Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Lo sfogo di Micol Incorvaia

Sulla vicenda è intervenuta proprio Micol: “A giorni alterni mi ritrovo in tendenza senza neppure capire il perché”, ha esordito l’ex gieffina. “Le persone di cui parlato non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso, non sono dei personaggi di The Sims di cui dirigere la storia; sono esseri umani che per un periodo hanno partecipato ad un gioco – ormai terminato da diversi mesi – e che tornati alla ‘realtà’ decidono per sé stessi, scelgono la propria vita, inseguono i propri sogni, coltivano i rapporti d’amore e d’amicizia che più li fanno stare bene.

Se davvero vi stanno a cuore, non dovreste giudicare le loro scelte e criticare i loro rapporti, né tantomeno sentenziare su cosa sia giusto o cosa sia sbagliato per loro. Poiché solo loro sanno cos’è giusto per sé stessi, solo loro conoscono le dinamiche interne e la genuinità dei loro legami e dei loro obiettivi.

Contribuite costantemente ad alimentare faide inutili tra fandom ergendovi a portavoce delle persone che supportate, quando non dovreste, non ne avete il diritto. Io stessa mi dissocio dalle indicibili cattiverie che sono state dette nei confronti di altri con l’unico scopo di sostenere me. Mentre stimo profondamente la parte sana di voi, la parte sana di ciascun fandom, quella che ha capito che per innalzare i propri beniamino non serve fare lo sgambetto ad altri, c’è posto per tutti”.

Gli Oriele contro Edoardo Tavassi

Le parole di Micol Incorvaia hanno scatenato la reazione, in particolare, degli Oriele. Il motivo? A quanto pare, secondo i fan di Oriana e Daniele, ieri sera Edoardo Tavassi avrebbe gettato fango su una live su Twitch di Daniele Dal Moro solo perché aveva più views della sua. “Deduco che tu abbia passato la giornata a dover ‘consolare il tuo fidanzato che, semplicemente per aver rosicato per dei numeri a confronto, ha in pratica buttato un po’ di m*rda sulla live dell’amico, quindi magari questo concetto dillo anche a lui”, ha commentato un utente. “Assolutamente no, e a vedere dal tuo commento mi pare di capire che il messaggio non abbia sortito l’effetto sperato. Pazienza. Noto anche con dispiacere che gli Oriele abbiano pensato che mi stessi riferendo a loro. Non è così. Parlo proprio di tutti i fandom. Tutti”, ha replicato l’ex vippona.