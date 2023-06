Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano aver superato, almeno per il momento, la burrasca che li ha investiti negli ultimi giorni. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, hanno superato la crisi, facendo tirare un sospiro di sollievo ai loro numerosissimi fan.

La modella venezuelana ha pubblicato alcuni scatti che la ritraevano con l’imprenditore veneto all’evento di lavoro alla Rinascente di Milano. Scatti che, come riportano le colleghe di IsaeChia, sono stati commentati anche da Edoardo Donnamaria: “Ah, ecco perché non mi rispondi al telefono, da quella casa non ne è uscito uno normale. Vabbè, fate i bravi stavolta”. Commento a cui Dal Moro ha replicato con un emoji di una faccina arrabbiata, mentre la Marzoli ha scritto: “Non so se ridere o picchiarti. Ahahah”. Lo speaker radiofonico ha a sua volta replicato ad Oriana: “Il Grande Fratello nuoce gravemente alla salute”.

Botta e risposta su Twitter tra Edoardo e alcuni utenti

Lo scambio di battute tra gli ex Spartani non è però piaciuto ad alcuni fan, che sui social hanno dato vita ad un lungo botta e risposta con Donnamaria su Twitter: “Edoardo non ha perso tempo. Prima capirete che a lui interessa più la gente del cortiletto che Antonella, meglio è”. “Ripigliato bro, non sai manco un ca**o e parli? Di che parli?”, ha replicato furioso l’ex gieffino. Poi, un altro utente gli ha fatto notare come lui abbia risposto ad una persona che fino a poco prima attaccava Antonella Fiordelisi: “Amore hai risposto a chi fino a pochi giorni fa sparava ce**ate sulla tua fidanzata”. E, anche in questa circostanza, non è tardata ad arrivare la risposta di Edoardo: “Amore, credo che ognuno abbia sparato almeno una ce**ata là dentro, imbracciamo le armi e ci decimiamo? Se credete che le guerre social (o GF) siano la vita, mi spiace per te ma non è così, non è necessario che tutti si vogliano bene, ma è bene che ci si rispetti tutti”.

La rivelazione su Antonino Spinalbese

Poi, lo stesso utente ha chiesto a Donnamaria se avesse salutato Antonino Spinalbese: “Ti dice male perché sì… davanti ad Alberto e Andrea qualche settimana fa a Milano, e lui si è girato dall’altra parte, attaccati al ca**o! Ho detto io ad Anto di rispondergli tranquillamente quando le ha scritto e di salutarlo se lo vede in giro. Specifico, non le ho dato il permesso, l’ho fatto perché lei mi ha detto che per rispetto mio non l’avrebbe fatto. Ma il rispetto è altro per me”.