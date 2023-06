Dopo la crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (poi rientrata), anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno vivendo un momento complicato. L’influencer campana, negli ultimi giorni, ha pubblicato sui social frasi piuttosto eloquenti, senza contare che non si fa vedere in compagnia del fidanzato da diverso tempo. A confermare che tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip c’è maretta è stato anche il papà di lei, Stefano, che però, allo stesso tempo, ha tranquillizzato il fandom della coppia: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero”. Dunque, secondo il signor Fiordelisi si tratterebbe solo di qualche piccolo screzio facilmente superabile.

Nel frattempo, ieri pomeriggio Antonella è riapparsa su Instagram, e in una storia ha aggiornato i follower: “Buongiorno, come va? In questi giorni, avete visto, non sono stata tanto bene anche se ho lavorato tanto. Mi sono un po’ destabilizzata per cose che sono successe… Però, alla fine uno si deve concentrare sulle cose importanti e non sulle sciocchezze, e quindi adesso basta. E’ arrivato il momento di stare su. Qualsiasi cosa succeda anche a voi non fatevi mai destabilizzare da niente, pensate ai vostri obiettivi e al vostro lavoro”. Edoardo, dal canto suo, ha pubblicato un tweet piuttosto enigmatico: “Regà ho fatto fin troppo, se qualcuno ha altre accuse da proporre sono pronto ad analizzarle e rispondere. 2 requisiti: congiuntivi esatti logica sufficiente”.

Ma nelle ultime ore un dettaglio non è passato inosservato. Sia Antonella che Edoardo, infatti, hanno condiviso nelle storie su Instagram gli screenshot delle rispettive lunghe telefonate avute con Daniele Dal Moro. E’ ipotizzabile che il fidanzato di Oriana Marzoli, amico sia della Fiordelisi che di Donnamaria, abbia provato a mediare tra i suoi due ex coinquilini con l’obiettivo di ricomporre la frattura che si è creata tra loro. Ci sarà riuscito? Staremo a vedere…