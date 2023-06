Nikita Pelizon, nonostante abbia dovuto superare un numero record di Nomination, è riuscita ad arrivare in finale e poi a trionfare nella settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer triestina è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus. L’ex vippona ha speso belle parole per Antonella Fiordelisi, e ha commentato il distacco da Daniele Dal Moro, nonché il comportamento assunto da Luca Onestini.

“L’amicizia con Antonella continua, sono fiera di lei e la sostengo. Nonostante i dubbi degli altri, il nostro rapporto è proseguito anche fuori. Vedere che ci becchiamo nonostante gli impegni che abbiamo è bellissimo. Lei e Edoardo Donnamaria sono molto uniti, non si mollano un secondo.

Daniele lo capisco, ci sentiamo e so perché non ci stiamo vedendo. Gli voglio bene, quando succedono casini a livello social lui esplode e lo capisco. Leggo quelle cose e dico ‘ok, è partito’. Io gli auguro che riescano (lui e Oriana Marzoli, ndr) ad essere felici e in pace.

Luca non è nelle mie ricerche social e nei messaggi Whatsapp. Gli mandai un messaggio e lui non mi ha mai risposto. Non ci siamo più visto né abbiamo parlato. Ma dopo tutti i video che ho visto sono contenta di aver voluto cercare la pace. Mi dispiace di aver pensato che ci fossimo riusciti a fine percorso, sono stata un po’ ingenua”.

Il rapporto con Matteo Diamante

In merito all’attuale rapporto con Matteo Diamante, Nikita ha detto: “La storia con Matteo è una storia infinita. Con lui una volta, due anni fa, avevo chiuso definitivamente e lui mi aveva detto di rivederci. Avevo tenuto la porta aperta a possibili nuove conoscenze, che sono arrivate. Poi al Grande Fratello l’ho rivisto e da lì abbiamo avuto la possibilità di stare assieme senza malizia e di scoprire tanti lati di noi che ci piacevano. Abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme. Sottolineo che non siamo tornati insieme. Io credo che per avere una relazione sia indispensabile avere l’energia da dare a quella relazione. E quando la tua energia hai da metterla su altre cose, è quasi impossibile avere un qualcosa di stabile, duraturo e serio. Poi per giunta ci abbiamo già riprovato mille volte. L’amore ha mille sfaccettature, io al momento mi sento che gli voglio molto bene e che voglio che lui si realizzi e sia felice”.