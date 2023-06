La storia d’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ha appassionato moltissimi fan durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La princess e l’atleta si sono detti addio nel maggio 2022, e molto si è parlato delle ragioni che hanno portato i due ex vipponi ad interrompere la loro relazione.

Si è ipotizzato di incomprensioni e divergenze insormontabili. All’epoca dei fatti, The Pipol Tv svelò uno dei possibili motivi della rottura: “Manuel custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi e per questo si cura e si allena quotidianamente. Quando Manuel si presta alle cure, lo fa in un ambiente sanificato, con poche persone all’interno, ma soprattutto, persone autorizzate. Un giorno, Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia, e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza. Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo. Scoppia letteralmente il putiferio (e qui preferiamo fermarci nel racconto, ndr). Intervengono altre persone, testimoni di un dialogo fortissimo tra i due che lascia stordito anche lo stesso Manuel, una volta uscito dalla faticosa seduta”.

Da quel momento è la fine. Quel litigio manda completamente in crisi il ragazzo che si trova a scegliere definitivamente tra la sua famiglia e Lulù. Ed è la prima volta che anche a Manuel non va giù il comportamento (forse bonario) della Selassié: si sente mancato di rispetto. I due si staccano. Lui vola dall’amico Gianmaria Antinolfi, lei torna a casa dalle sorelle".

Ma ora, a distanza di poco più di un anno dalla fine della storia d’amore, emerge un nuovo clamoroso retroscena. Secondo Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’Investigatore social, Lulù Selassiè e Maniel Bortuzzo non si sarebbero mai lasciati: “Non possiamo fare più finta di niente – scrive su Instagram -. Abbiamo lavorato per mesi a questo superscoop. Avendo le prove, possiamo finalmente rivelarlo con certezza: Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…”.