Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati ufficialmente ad essere una coppia. Dopo la burrascosa rottura della scorsa settimana, che ha tenuto col fiato sospeso i fan della coppia, la modella venezuelana e l’imprenditore veneto hanno ricomposto la frattura che, ad un certo punto, pareva essere insanabile.

La loro storia, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, da litigate e discussioni. Ma, alla fine, come ha detto la “reina” durante il suo consueto appuntamento sulla piattaforma spagnola Mtmad, “l’amore vince su tutto”. Ieri, in occasione dell’evento di promozione della nuova linea di costumi dell’ex gieffina, l’imprenditore veneto le ha fatto una sorpresa presentandosi alla Rinascente di Milano, circostanza che ha mandato letteralmente in visibilio i fan presenti. Dopo essersi concessi ai flash dei fotografi, Oriana e Daniele si sono scambiati il primo bacio in pubblico post rottura.

Nel frattempo, pochi minuti fa Dal Moro ha postato su Instagram lo screenshow della richiesta della Marzoli di seguirlo, aggiungendo due opzioni: “Conferma o elimina”. Poi, ha condiviso la chat di Whatsapp con la fidanzata. “Dai, smettila di fare lo scemo. Metti questo follow”, gli ha scritto Oriana. Lui ha risposto con alcune sue gif risalenti ai tempi del Gf Vip, e lei: “E’ vero, sei un imbecille!”, con tanto di emoticon di dito medio.