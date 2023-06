Micol Incorvaia risponde alla lettera a sorpresa di Edoardo Tavassi sulle colonne del settimanale DiPiù. La storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele anche ora che il reality show è terminato. La sorella di Clizia crede fortemente nel loro amore ed è pronta ad allargare la famiglia.

La lettera di Micol Incorvaia

“Dodino mio, come ormai ti chiamo da circa sei mesi, ho letto che mi chiedi di vivere con te, proprio mentre eravamo insieme, a casa tua a Roma. E dunque dentro di me l’emozione di quei momenti che passiamo vicini, l’uno accanto all’altra, è stata ancora più forte, perché ho avuto la certezza che anche per te è lo stesso, anche tu vuoi avermi sempre accanto. Purtroppo non sempre è possibile: io abito a Milano e tu a Roma, e anche se facciamo di tutto per stare insieme, spesso il lavoro, gli impegni, portano ad allontanarci, e questo sta diventando pesante, perché non siamo fatti per un amore a distanza, e quando siamo divisi ci sembra quasi di perdere del tempo. Quante volte ci siamo salutati in stazione, o in aeroporto, troppe, troppe volte. E nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione, perché quel sentimento di profondo affetto e attrazione nato al Grande Fratello Vip, in questi mesi è cresciuto, è diventato amore. E con te voglio viverlo in pieno, proprio come facevamo nella Casa. Dunque per me non è difficile risponderti e dirti che sì, ho voglia di stare con te, di condividere tutto insieme, diventare a nostro modo una famiglia.

E’ una cosa nuova per me, ho sempre amato la libertà, e in passato, quando sentivo gli altri parlare di convivenza o, appunto, di famiglia, mi prendeva un senso di insofferenza, ero dubbiosa perché pensavo che alla fine ci si annoia a stare tutto il giorno con qualcuno. Ma evidentemente non avevo mai incontrato la persona giusta, non avevo mai incontrato te. Naturalmente ho un po’ paura, perché io ho sempre condiviso casa con delle amiche, e non ho mai vissuto con un ragazzo, tantomeno con un uomo. Sei la mia prima storia davvero importante, e visto che sei più grande di me e hai già avuto tre convivenze, ho paura che qualcosa possa andare storto anche con me. Ma tu sei davvero fantastico, perché mi conosci, mi hai sempre sentire al centro della tua vita, e forse è proprio per questo che ti amo così tanto. Non mi dai modo di dubitare di te e di essere gelosa.

Dunque voglio buttarmi senza pensarci troppo, anche perché già questa estate testeremo il nostro rapporto. Come sai i miei genitori ci hanno invitati a stare un mese da loro a Porto Empedocle, in Sicilia, dove c’è la mia casa di famiglia e faremo la nostra prima vera prova di convivenza. Sono sicura che sarà bellissimo, la mamma sta già pensando a tutte le specialità da farti assaggiare e papà ai posti da farti visitare… Torneremo a Roma con venti chili in più, ma felici. Sì, Roma, quanto mi manca quando non sono con te. Prima di fare le valigie e trasferirmi definitivamente da te, però, stiamo un po’ sistemando casa. Anche perché avevi preso quell’appartamento da poco tempo, poi è arrivata la chiamata del Grande Fratello e non avevi fatto in tempo a comprare tutte le cose che servono. Abbiamo organizzato l’angolo con tutti i videogiochi, quello con i fumetti… Insomma, le passioni che ci accomunano. Lo so, ti ho preso tutti gli spazi e sono anche parecchio disordinata, ma per farmi perdonare adoro prepararti delle cenette deliziose, ai fornelli sono imbattibile. Sai, Edoardo, è così bello questo nostro mondo che spessi ci capita di andare oltre quello che stiamo vivendo e fare mille progetti. Come quando siamo sul divano abbracciati e un po’ per gioco parliamo di un bambino nostro: fantastichiamo sulle somiglianze, sui nomi… Intanto però ci siamo noi, con la nostra bellissima storia, e non vedo l’ora di trasferirmi da te a tutti gli effetti per poterti dire ‘Amore, ci vediamo a casa’”.