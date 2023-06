Pierpaolo Pretelli si trova a Formentera in compagnia di Alfonso Signorini e ad altri influencer. Dopo le voci di una presunta (nuova) crisi con Giulia Salemi, sui social ogni occasione è buona per provare a metterlo nei guai. Tempo fa lo ripresero in discoteca mentre ballava con un amico e una ragazza, mentre ora a far mormorare il web è stata una foto condivisa (e poi eliminata) da Giulia Accardi, modella e influencer, anche lei sulla splendida isola delle Baleari, nella quale alle sue spalle ci sarebbe stato proprio il conduttore del Gf Vip Party.

La foto che ha scatenato il gossip

La foto condivisa da Giulia Accardi ha scatenato una nuova bufera. Nello scatto in questione, rimasto per pochissimo tempo nelle sue Instagram stories, c’è un uomo di spalle davanti ad un wc, in un bagno senza porta. Subito è partito il toto nome, e tutti i fan dei Prelemi sono sicuri del fatto che fosse proprio Pierpaolo Pretelli. L’indizio che avrebbe ricondotto a lui è nell’abbigliamento, lo stesso indossato durante una cena di gruppo.

Il gossip condiviso da The Pipol Gossip su Instagram ha attirato anche l'attenzione di Pretelli, che ha subito smentito: “Bellissimi, dispiace dirvi che non sono io. Mannaggia a voi. Anche perché io la faccio solo con la porta chiusa”. Anche la Accardi è intervenuta sulla questione: “Mettiamo le cose in chiaro: la persona che ieri era nel background della foto non è il ragazzo di cui state parlando tutti. Se siete così attenti, potete notare l’abbigliamento diverso. Non conosco Pierpaolo, nessuno ci ha mai presentati, non ci siamo mai rivolti la parola. Siamo solo nello stesso gruppo. Ora lasciatemi in pace”.

"Giulia Accardi conferma la presenza di Pretelli"

Pochi minuti dopo, The Pipol Gossip è tornato sulla questione, e dopo le smentite ha mostrato una chat privata con Giulia Accardi, ma nascondendo il contenuto dei messaggi. “Abbiamo ricevuto una chat privata che conferma la presenza di Pretelli in bagno. Una presenza casuale. Nessuno ha insinuato niente”, si legge sul profilo della pagina. Sebbene entrambi abbiano smentito, la modella avrebbe poi ritrattato sostenendo che in foto c’era effettivamente Pierpaolo Pretelli, ma per puro caso.