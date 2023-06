Il Grande Fratello tornerà in tv a partire dal prossimo settembre, ma le prima manovre sono già iniziate. La nuova edizione del reality show, la cui conduzione è stata affidata nuovamente ad Alfonso Signorini, presenta delle importanti novità, soprattutto per ciò che riguarda la formula. Il cast, infatti, sarà composto anche da “Nip”, ovvero personaggio sconosciuti, che abiteranno la Casa più spiata d’Italia con “Vip” di “alto profilo”. Inoltre, in controtendenza rispetto alle ultime edizioni, strada sbarrata per gli influencer: una decisione che sarebbe stata imposta dai piani alti di Mediaset dopo le polemiche della settima edizione. In merito alla durata, invece, si va da un minimo di quattro ad un massimo di cinque mesi.

La situazione relativa agli opinionisti pare si stia delineando. Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che Orietta Berti è stata riconfermata (notizia che era nell’aria già da un po’) e, udite udite, potrebbe tornare anche Sonia Bruganelli che, solo lo scorso aprile, aveva annunciato il suo addio al reality, pronta a lasciare spazio alle nuove leve come Giulia Salemi e Soleil Sorge. “E’ stata riconfermata Orietta Berti come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. Ma la vera notizia è che potrebbe esserci nuovamente Sonia Bruganelli, stanno provando in tutti i modi a farla tornare”.