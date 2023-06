Oriana Marzoli è impegnata con la promozione della sua nuova linea di costumi realizzata in collaborazione con Sontèn. Nel pomeriggio di ieri, la modella venezuelana ha presentato la capsule alla Rinascente di Milano, e al suo fianco c’era Daniele Dal Moro. Dopo la burrascosa rottura a colpi di post, stories e accuse reciproche, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip ha ritrovato la serenità.

Daniele Dal Moro sorprende Oriana Marzoli

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme dopo il durissimo litigio che li aveva allontanati. Ieri pomeriggio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una sorpresa alla fidanzata durante la presentazione della nuova linea di costumi della “reina”, realizzata in collaborazione con Oscar Branzani, ex volto del dating show di Maria De Filippi. L’imprenditore veneto si è presentato durante l’evento, sorprendendo la Marzoli e i fan. Dopo essersi baciati davanti a tutti, hanno posato insieme davanti ai fotografi.

Il ritorno di fiamma dopo la burrascosa rottura

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, i due ex gieffini hanno svelato tutti i dettagli della loro rottura che, però, sembrerebbe essere acqua passata. “Mi aveva mandato via di casa e il giorno seguente, mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro. Anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a casa sua. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l'aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato. Abbiamo cercato un punto d'incontro, mi ha fatto capire di cosa ha bisogno”, le parole di Oriana.

Daniele Dal Moro ha invece detto che ora cerca solo un po’ di tranquillità: “Ho mille pensieri legati al lavoro che mi riempiono d’ansia. Voglio una vita tranquilla, se litigo mi stresso. So che lei mi vuole bene, ma due persone devono capire se sono compatibili. Mi dispiace se ha un passato che l’ha segnata, o se ha incontrato ragazzi che si sono comportati male, ma non posso pagare io per causa loro. Mi circondo di persone fidate, e Oriana lo è. Nella Casa del GfVip sono sembrato diffidente perché dovevo convivere con persone che non conoscevo e che non avevo scelto”.