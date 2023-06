Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. Nonostante le accuse che si sono indirizzati a vicenda a suon di post, stories e interventi in room su Twitter, la modella di origini venezuelane e l’ex tronista di Uomini e Donne sono nuovamente una coppia, e sembrano aver superato la burrasca che li ha investiti la scorsa settimana. Al settimo cielo il loro fandom, gli Oriele, che sostiene i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sin dal primo avvicinamento che si è verificato all’interno della Casa di Cinecittà.

Oriana Marzoli: "In amore sono una che lotta fino alla fine..."

Proprio riguardo alla storia con Daniele, Oriana è ritornata a parlarne nell’ultimo capitolo di Mtmad. “Sono una che lotta fino alla fine – ha spiegato la ‘reina’ -. Ci provo fino alla fine, se soprattutto si parla di recuperare la situazione sentimentale, se si parla soprattutto di una persona di cui sono innamorata. Ovviamente insisto e lotto ancora di più, perché in amore c’è chi si arrende troppo facilmente. L’amore vince su tutto, lasciamoci vincere dall'amore, muore chi non rischia mai, chi è pervaso dai dubbi e non sa scegliere. Io sono una che lotta e rischia, questa è la mia filosofia di vita, soprattutto quando si parla di rapporti sentimentali”.

Oriana parla nel dettaglio del primo incontro con Daniele post-litigata: “Sono arrivata a Milano e ho comprato subito il biglietto del treno per Verona. Ho bussato alla porta di casa sua, lo ascoltavo mentre parlava al telefono proprio di me, e ho pensato ‘m*rda, sicuramente starà dicendo qualcosa di brutto’. Ma non era così. Appena ha aperto la porta è rimasto molto sorprese, era ancora al telefono e mi ha abbracciato. Siamo rimasti così non so per quanto tempo. Io ho pianto perché ero molto nervosa e in ansia, gli voglio molto bene. Abbiamo deciso di riprovarci nuovamente, ma questa volta io ho deciso di non dare retta a ciò che mi scrivono sui social o a dare peso a dettagli che a volte sono stupidi. Voglio entrare in quel mood, perché se una persona veramente vuole stare con te, ci sta, altrimenti ti lascia andare. Mi voglio fidare al 100%, altrimenti me la vivo male.

Le mie insicurezze nascono da quello che ho vissuto nella mia precedente relazione che mi ha segnato tanto. Faccio fatica a fidarmi dei ragazzi, ma questa volta voglio farlo e non pensarci troppo per vivermela serenamente. Perché, in ogni caso, se non sto con lui sto male perché voglio starci, se sto con lui ma penso ad altre cose me la vivo male lo stesso. Quindi preferisco stare con lui e stare bene”.