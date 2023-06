Il Grande Fratello approderà in tv il prossimo settembre, ma sono già iniziate le manovre in vista della prossima edizione. Tra le principali novità, c’è senza dubbio quella relativa al cast, che sarà composto da “Nip”, ovvero personaggio sconosciuti (o quasi), e “Vip”, ma di “alto profilo”. Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe messo il veto alla partecipazione degli influencer, che negli ultimi anni l’hanno fatta sostanzialmente da padrone nella Casa più spiata d’Italia. In merito alle opinioniste, invece, la situazione è ancora tutta da definire. Dagospia ha dato per certa la conferma di Orietta Berti, mentre in merito al nome del sostituto di Sonia Bruganelli, che dovrebbe abdicare, si naviga ancora in alto mare. In un primo momento si pensava che l’erede dell’ormai ex moglie di Paolo Bonolis potesse essere Giulia Salemi, la cui candidatura, insieme a quella di Soleil Sorge, è stata caldeggiata proprio da Sonia. Ma, negli ultimi giorni, Amedeo Venza ha rivelato che l’influencer italo-iraniana dovrebbe continuare ad occuparsi della parte social del programma.

Nel frattempo, una foto apparsa sui social ha scatenato i fan del programma. Protagonisti dello scatto sono Alfonso Signorini, Pierpaolo Pretelli e Alberto De Pisis: il conduttore e i due ex gieffini si trovano a Formentera, e in molti ritengono che ci sia qualcosa che bolle in pentola. L’ipotesi che circola sui social, lasciata intendere anche dall’Investigatore social Alessandro Rosica, è che Alberto possa prendere il posto di Soleil Sorge alla co-conduzione del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo. E magari chissà, l'influencer italo-statunitense potrebbe essere "promossa" a opinionista. Staremo a vedere...