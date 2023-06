Nelle ultime settimane, Oriana Marzoli ha di fatto monopolizzato l’attenzione dei siti di gossip per via del tira e molla con Daniele Dal Moro. Dopo la rottura tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, diventata un vero e proprio caso mediatico, alla fine il rapporto sembra essersi rimesso sui binari giusti, e la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne sono tornati insieme.

Lo hanno annunciato in una lunga intervista al settimanale Chi. “Mi aveva mandato via di casa e il giorno seguente, mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio”, le parole di Oriana. “Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro. Anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a casa sua. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l'aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato. Abbiamo cercato un punto d'incontro, mi ha fatto capire di cosa ha bisogno. E' stressato e non vuole passare il tempo a discutere. Bisogna capire le sofferenze l'uno dell'altra. Deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che vuol dire avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. A me sembra che abbia paura di essere felice”.

“Mi dispiace se ha incontrato ragazzi che si sono comportati male, ma non posso pagare io per causa loro. Mi circondo di persone fidate e Oriana lo è. Nella Casa del Gf Vip sono sembrato diffidente perché dovevo convivere con persone che non conoscevo e che non avevo scelto”, ha dichiarato Daniele.

Oriana Marzoli al centro delle polemiche

Nel frattempo, l’ex vippona è finita nuovamente al centro delle polemiche. Il motivo? Il servizio fotografico per la sua capsule di costumi da bagno realizzata in collaborazione con Sonten. Secondo molti, infatti, nelle foto sarebbe stato fatto uno uso esagerato di Photoshop. In tanti hanno fatto notare, in particolare, come le sue gambe siano state eccessivamente allungate. “Terribili, nella prima sembra un ragno”, scrive un utente. E ancora: “Si vede proprio che sono fine, fa un bruttissimo effetto”; “Solo una domanda: perché?”; “Si vede tantissimo che sono modificate”; “Ma lei non è famosa anche per essere tipo 1,55? Che senso ha modificare così le foto? Non ci crede nessuno!”.