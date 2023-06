Luis Sal rompe il silenzio dopo. A due mesi dalla sparizione da Muschio Selvaggio, podcast condotto insieme a Fedez, lo youtuber ci ha tenuto a dire la sua in merito all’allontanamento. E lo ha fatto con un video in cui attacca l’ex collega. Luis spiega come, nel corso del tempo, le vedute dei due conduttori siano andate avanti su due rette parallele: il marito di Chiara Ferragni avrebbe iniziato a virare su un programma che metteva al centro il suo personaggio e non gli argomenti, a differenza di quanto voleva Luis.

"Già si parlava abbastanza di Fedez - spiega oggi Luis -. Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre. Mi sentivo emarginato, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo”. Eppure, nonostante gli avvertimenti dello youtuber, Fedez avrebbe messo in atto gli stessi comportamenti, anche a Sanremo, quando il podcast è andato in onda su Rai 2. Ed è proprio in quest’occasione che Luis avrebbe deciso di lasciare.

Nell’ultimo incontro tra Fedez e Luis, il rapper avrebbe accusato l’ormai ex amico di ingratitudine. Poi sarebbe sparito dalla circolazione, lasciando che fossero i suoi collaboratori a tenere i rapporti con lo youtuber. Fedez gli avrebbe dunque chiesto di vendergli le sue quote e di comparire in video scusandosi con un testo concordato. “Ti pago, con obbligo di riservatezza e ti compro il tuo 50%”, gli avrebbe detto il rapper. Ma Luis Sal non ci sta: “Ora mi trovo a difendermi da una narrativa in cui non avrei voluto far parte neanche nel privato. Da un giochino di Federico che è anche molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all'avvocato”.

Il video è stato pubblicato proprio sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, dove Fedez ha continuato ad andare in onda in queste settimane nonostante l’addio di Luis. “Lui non lo sa, ma spero che terrà il video. perché è anche il mio canale. È un progetto tanto mio quanto suo e avrei continuato volentieri se avesse mantenuto le mie idee, oltre alle sue. L'ho assecondato, ma quando si trattava di assecondarmi... Nì. Ciao Muschietti Selvaggi, rimanete sempre selvaggi e non fatevi domare mai”.

Non si è fatta attendere la replica di Fedez, che ha contrattaccato: “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile. Il video in cui spiegavo l'assenza di Luis non puntava a 'screditarlo' a differenza del suo. Quindi mi trovo a spiegare la storia dell'egocentrico che sfrutta Luis, che è vera: ma fino a un certo punto. Se questo senso di oppressione era latente da così tanto tempo, perché hai fondato, 2 settimane prima di lasciarla, una società. poi chiedendomi 600mila euro?". Una società, che dice il rapper, "non vale neanche la metà". C'è poi la questione dei soldi. "Da quando hai deciso di abbandonare il podcast - dice Fedez -, hai lasciato dei debiti e non paghi delle persone che non sono multimilionarie come me e te".