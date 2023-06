Intrecci amorosi e nuovo confronti di confronto a Temptation Island, che sta per tornare con l’undicesima edizione su Canale 5. Il reality dei sentimenti condotto da Filippi Bisciglia, tornerà in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione a partire dal 26 giugno 2023, mentre le registrazioni inizieranno domani, venerdì 9 giugno. Il numero delle puntate dovrebbe restare invariato, dunque, pertanto, per la nuova edizione sono previsti sempre sei episodi. Temptation Island, quest’anno, si svolgerà in un resort da sogno in Sardegna.

Nel frattempo, pochi minuti fa, l’Investigatore social Alessandro Rosica ha svelato un clamoroso retroscena. Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel cast nelle vesti di “tentatore”, sarebbe stato silurato all’ultimo secondo. “Mentre i suoi colleghi sono partiti e stanno per iniziare le registrazioni, lui è stato fatto fuori dal cast. La causa? Aver spoilerato la sua entrata. Tolleranza zero degli autori”, ha scritto Rosica su Instagram.