Il video in cui Damiano David bacia Martina Taglienti in una discoteca a Formentera è deflagrato sul web come un vero e proprio ordigno. Il frontman dei Maneskin, appresa la notizia che il filmato era ormai diventato virale dopo pochi minuti dalla pubblicazione, è intervenuto pubblicando su Instagram una storia in cui annuncia la rottura con Giorgia Soleri: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo ormai deciso di lasciarci da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia, e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano”.

Giorgia, dal canto suo, non si ancora espressa, ma ha iniziato a muoversi. In che modo? Ha unfollowato non solo il suo ex fidanzato, ma anche Victoria, Thomas e Ethan, ovvero tutti i membri della band.

Martina Taglienti è una modella classe 2001, ed è da diverso tempo parte integrante della crew dei Maneskin, vista la sua amicizia con Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Ma non è tutto. A quanto pare, tra Damiano e Martina l’attrazione risale al lontano 2017, come testimoniano i commenti che si sono scambiati sui social raccolti da The Pipol Gossip.